Sky – Tonali, buone possibilità. Lautaro? Inter in posizione di forza sul Barça: ecco perché

E’ Sandro Tonali il nome più caldo in casa Inter in queste ore. Secondo Sky Sport, quella per il centrocampista è una trattativa concreta e con buone possibilità di realizzazione. Per l’Inter Tonali rappresenta un’ottima scelta a centrocampo e lo ha confermato anche Piero Ausilio e lo stesso giocatore ha dato il suo gradimento all’Inter: se potesse scegliere, quindi, andrebbe in nerazzurro. Brozovic? Continuerà all’Inter, così come Eriksen, Sensi e Barella. Tonali ha le capacità di giocare in mezzo e mezzala. Per il ruolo di esterno resterà un altro anno Ashley Young, mentre da capire il futuro di Biraghi e Moses. Lazaro invece non resterà all’Inter.

Molto dipenderà dall’affare Lautaro Martinez. Oggi l’Inter vuole solo la clausola e il Barcellona non ha la possibilità di pagarla. I catalani dovranno dunque trovare un accordo al di sotto di essa: ciò non vuol dire che l’Inter dovrà venderlo per meno della clausola, ma potrebbe trovare una giusta contropartita. Non in tempi brevi, il tempo non gioca a favore del Barcellona: l’Inter non deve vendere Lautaro, a livello di bilancio i problemi sono risolti dopo la vendita di Icardi. L’Inter si è messa dunque in una posizione di forza e il ragazzo non ha manifestato grandi insofferenze o esigenze di partire.