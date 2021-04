Kean, Inter spettatrice interessata: affare possibile grazie a Raiola e Marotta

Ancora da definire il futuro dell'attaccante italiano, in forza al PSG ma di proprietà dell'Everton: i nerazzurri ci pensano

Uno degli obiettivi di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione è un attaccante che possa completare il reparto avanzato, nelle ultime due stagione troppo dipendente da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. L'ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello di Moise Kean, attaccante di proprietà dell'Everton che sta brillando con la maglia del Paris Saint-Germain. Affare possibile, secondo Tuttosport, ma ancora nessuna trattativa iniziata: "Il club nerazzurro su Kean si trova attualmente in una posizione di spettatrice interessata. La situazione societaria in evoluzione, con Suning che sta vagliando varie ipotesi sul futuro "costringe" Marotta e Ausilio a rimanere in attesa. Ci sono contatti, vengono monitorati giocatori, ma non si può passare dalle parole ai fatti.