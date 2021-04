Inter, sfida alla Juventus per Kean: garantisce Marotta, già pronto il jolly

L'attaccante potrebbe non venir riscattato dal Paris Saint-Germain e fare ritorno all'Everton: nerazzurri alla finestra

Fabio Alampi

Uno degli obiettivi di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione è un attaccante di valore che possa completare il reparto e garantire un'alternativa concreta al tandem Lukaku-Lautaro, a lungo costretti agli straordinari. Un nome che, per qualità ed età, stuzzica la fantasia della dirigenza nerazzurra è quello di Moise Kean: l'attaccante italiano, classe 2000, dopo un anno difficile in Inghilterra con la maglia dell'Everton si è affermato con il Paris Saint-Germain, scavalcando Icardi nelle gerarchie dei parigini al fianco dei totem Neymar e Mbappé. Un'opzione rilanciata così da Tuttosport: "Per la stagione ventura, soprattutto per evitare che in caso di infortunio di uno dei due big l'Inter rimanga "monca", ci sarà bisogno di un quarto attaccante di spessore. Fra le opzioni che vengono valutate con maggiore attenzione c'è quella che conduce a Moise Kean".

Garantisce Marotta

"Marotta lo conosce bene - sa i difetti, ma anche i pregi -, il ragazzo al Psg è cresciuto vistosamente (18 gol in 36 gare stagionali) e ha pure conquistato Mancini che sta pensando di portarlo agli Europei. Il Psg, impegnato in diverse trattative, fra cui i rinnovi di Mbappe e Neymar, non sembra però intenzionato a riscattare Kean dall'Everton, la società che detiene il suo cartellino e che non dovrebbe però riportarlo però a casa".

Un jolly per l'Everton

"Su Kean è in prima fila la Juventus, la squadra dove è nato ed esploso. Gli ottimi rapporti con Raiola aprono un binario preferenziale, ma l'Inter ci pensa, anche perché Vecino, in uscita, è un vecchio pallino di Ancelotti. La squadra che farà l'offerta giusta all'Everton e darà maggiori garanzie tecniche al giocatore, la spunterà. Oggi l'Inter è una spettatrice, ma Kean ha il profilo, tecnico e anagrafico, che potrebbe rivelarsi perfetto per la crescita della squadra".