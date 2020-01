Kulusevski, il Parma avvisa la Juve: “Può darci quello che vuole ma è nostro fino a giugno”

«L’obiettivo nostro è quello di tenerlo fino a giugno, è un tesserato e professionista serio. La Juve può darmi quello che vuole, Kulusevski è un giocatore del Parma. Pjaca? Non l’avrei preso con uno scambio, ma normalmente sì». Il ds dei ducali, Faggiano, ha parlato del giocatore svedese che è stato acquistato dalla Juventus ma è in prestito fino a fine stagione in Emilia. Il club gialloblù vuole trattenere il giocatore e vuole che venga rispettato il contratto di prestito sottoscritto in estate con l’Atalanta.

(Fonte: calciomercato.com)