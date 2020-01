Faggiano: “Kulusevski primo rinforzo per il ritorno. Da Karamoh e Adorante mi aspetto…”

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com delle sue aspettative per il girone di ritorno, soffermandosi su Kulusevski (ceduto alla Juventus, ma che resterà in Emilia fino al termine della stagione) e sui giovani Karamoh e Adorante, prelevati in estate dall’Inter: “Kulusevski? Mi auguro che nel girone di ritorno possa fare bene proprio come in quello d’andata. E’ un giocatore molto determinato. Siamo molto soddisfatti del suo rendimento e sono sicuro che ci darà una grossa mano fino al termine della stagione. Rinforzi? Innanzitutto un acquisto già l’abbiamo definito, perché Kulusevski finirà la stagione con noi. Da Karamoh, innanzitutto, che stia al meglio fisicamente. Adorante è un giovane che come tale ha bisogno di giocare. Noi già abbiamo un reparto avanzato molto importante e per questo finora ha trovato poco spazio. Se andrà via in prestito? Vedremo…“.