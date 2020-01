Sky – Kumbulla è un obiettivo dell’Inter: se ne riparla alla fine del mercato invernale

L’Inter ha già in mente operazioni che serviranno a rinforzare la rosa in estate. Parliamo del nome di Kumbulla, difensore di origini albanesi del Verona, classe 2000. Il giocatore piace ai dirigenti interisti e nei giorni scorsi c’è stato anche un incontro nella sede nerazzurra che lo ha visto al centro dei discorsi. A Skysport hanno parlato del ragazzo come di un obiettivo futuro. Ora i nerazzurri sono impegnati per completare il mercato invernale e si riparlerà di lui al termine di questa sessione.

(Fonte: SS24)