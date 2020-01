GdS – L’Inter lavora d’anticipo: accordo di massima col Verona per Kumbulla. Ecco i dettagli

Nella giornata di ieri, in sede all’Inter, sono arrivati gli agenti di Kumbulla. Il difensore classe 2000 dell’Hellas Verona sta disputando un ottimo campionato e la sua capacità di giocare nella difesa a 3 ha attirato l’attenzione nerazzurra. “All’Inter piace molto, anche per la duttilità tattica e perché già leader di una difesa a tre. Kumbulla non avrebbe dunque problemi a inserirsi nei meccanismi di Conte e Verona e Inter hanno già un accordo di massima per il suo trasferimento in estate: l’Hellas vuole 20 milioni, ma vorrebbe anche ottenere subito Dimarco in prestito come acconto per giugno e magari strappare il rinnovo del prestito di Salcedo”, spiega La Gazzetta dello Sport che aggiunge come il giocatore piaccia anche a Chelsea, United ed Everton.