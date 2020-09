Ok di Conte, l’Inter torna forte su Kumbulla ma c’è una grande novità che riguarda Skriniar

Marash Kumbulla resta un obiettivo concreto per l’Inter. A riportarlo è il Corriere dello Sport che assicura come la dirigenza nerazzurra sia intenzionata a non mollare il difensore albanese classe 2000 del Verona, per il quale la Lazio, che sembra(va) l’ultima antagonista, sembra essersi tirata indietro. E anche Conte ha dato l’ok per imbastire una trattativa per portare il difensore albanese ad Appiano.”La vera novità è che non sarà Skriniar a lasciare il posto a Kumbulla. C’è stato un aggiornamento, infatti, nei piani nerazzurri dopo il vertice della scorsa settimana a Villa Bellini, nel corso del quale non solo è stato confermato Conte, ma sono state aggiornate priorità, necessità e pure gli elementi da cedere o piazzare”, spiega il CorSport che evidenzia come a fare le valigie potrebbe non essere Skriniar, che invece potrebbe essere rilanciato, ma Godin, nonostante l’eccellente finale di stagione dell’ex Atletico.

FORMULA – “L’addio di Godin, considerato l’ingaggio netto da 5,5 milioni di euro, permetterebbe pure di coprire il costo annuale di Kumbulla, anche con una valutazione del suo cartellino superiore ai 30 milioni di euro: numeri che l’Inter nelle scorse settimane aveva già condiviso con il Verona”, aggiunge il Corriere dello Sport che riporta come l’Inter sia intenzionata ad abbassare il prezzo del cartellino di Kumbulla, inserendo contropartite tecniche come Salcedo e Dimarco che hanno terminato la stagione proprio a Verona.