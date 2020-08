Sky – Inter, Kanté? Prima le uscite. Intermediari al lavoro per Skriniar al PSG: la situazione

Prima di poter pensare a obiettivi di mercato del calibro di N’Golo Kanté, primo nome sulla lista di Conte, l’Inter dovrà necessariamente operare in uscita, cercando di piazzare qualche giocatore in grado di rinverdire le casse del club nerazzurro. Uno di questi è sicuramente Milan Skriniar, del quale tempo fa si parlava nell’ambito di un possibile scambio con Ndombele del Tottenham.

A tal proposito, riferisce Sky Sport, un intermediario starebbe lavorando per la pista che porterebbe il centrale slovacco al Paris Saint-Germain, che ha appena perso Thiago Silva. C’è da dire che, almeno per il momento, all’Inter non sono arrivate offerte dal club francese, ma è comunque una pista da tenere d’occhio.

(Fonte: Sky Sport)