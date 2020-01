Inter, Moses a un passo. La conferma di Lampard: “Sta tornando, ma andrà via. Giroud…”

Conferenza stampa di Frank Lampard incentrata molto sul mercato, soprattutto in uscita. L’allenatore dei Blues è stato abbastanza chiaro quando ha parlato di Giroud e Moses, obiettivi di mercato dell’Inter. “Non c’è molto altro da dire su Olivier Giroud. Sappiamo che ci sono state discussioni e l’idea è che potrebbe andare via, ma c’è bisogno che questa cosa vada bene a tutti e a questo punto non lo è ancora. Victor Moses sta tornando dal suo prestito al fine di andare altrove e anche questa trattativa è in corso“.

(chelseafc.com)