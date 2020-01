Di Marzio: “Eriksen e Moses in chiusura. L’unica cosa che può cambiare è per Giroud”

Dopo il pareggio dell’Inter in casa del Lecce, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato delle trattative che sta portando avanti il club nerazzurro:

“Eriksen e Moses sono in chiusura in queste settimane. L’unica cosa che potrebbe cambiare in questo momento sarebbe prendere Giroud in attesa che Politano trovi una destinazione. Politano vuole andare alla Roma e si è esposto anche pubblicamente in aeroporto. Rapporti non buoni tra i club, ma facendo sbollire la tensione si può riprovare a fare l’operazione con solo l’esterno dell’Inter”.