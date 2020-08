Ag Lautaro chiarisce: “Ha tre anni di contratto e sta benissimo all’Inter. Un trasferimento…”

Intervenuto ai microfoni de La Figura de la Cancha, Beto Yaque, procuratore di Lautaro Martinez, ha parlato così della possibilità che il centravanti argentino lasci l’Inter a fine stagione: “Quella di un trasferimento di Lautaro è gran parte un argomento dei media più che reale. Oggi Lautaro ha ancora tre anni di contratto e sta benissimo dov’è. Ha ancora l’Europa League e speriamo possa andare fino in fondo con l’Inter. Il futuro? Non ho mai dato consigli e non serve farlo adesso. È un giocatore completo, è cresciuto molto”.

(IamNoticias.com.ar)