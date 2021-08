Dzeko subito, poi Dumfries. E un altro attaccante: Muriel in lizza, sorpresa dall’estero?

L'arrivo di Dzeko all'Inter consentirebbe ai nerazzurri di prendere anche un altro attaccante, sono tanti i nomi in lizza

L'arrivo di Dzeko non sarà l'unico in attacco, il bosniaco consentirà altri due acquisti. Uno davanti e un esterno. Per quanto riguarda l'altro attaccante, Inzaghi vorrebbe anche Zapata, ma il colombiano non è l'unico in corsa. Ci sono anche "Correa, per il quale stravede avendolo avuto alla Lazio, o Muriel, che lo impressiona per il suo senso del gol e le sue qualità tecniche. Entrambe le operazioni necessitano di una cifra tra i 30 e i 40 milioni. Come low cost ci sono Caicedo e Keita, ma per colmare il vuoto lasciato dal belga, oltre a Dzeko, serve qualcosa di più. Occhio piuttosto a una pista estera a sorpresa".