Lautaro, per l’addio non basterà voler andare. E il Barça ha fatto sapere all’Inter che…

Tra tutte le voci in merito al futuro di Lautaro Martinez, una cosa è chiara: nonostante scada stanotte la clausola di 111 milioni, la faccenda si protrarrà ancora per lungo tempo. Lo spiega anche Calciomercato.com, che afferma come i catalani non siano rassegnati e continuino il pressing per portare l’argentino via dall’Inter: “Il Barça ha fatto filtrare l’intenzione di provare ancora a prendere Lautaro Martinez da qui ai prossimi mesi di mercato, non è considerato un obiettivo sfumato proprio perché non vincolato alla clausola.

Sarà determinante un fattore: l’argentino potrà andare al Barcellona solo se spingerà per andare via, non basterà la sua volontà ma servirà anche una presa di posizione forte per rompere con l’Inter e chiedere di andarsene. Ad oggi non l’ha fatto, parola di Marotta; ma il mercato è ancora lungo. Solo in quel caso potrà lasciare Milano sempre che il Barça arrivi comunque a valutarlo almeno 110 milioni come prezzo base al di là della clausola scaduta, l’Inter non scende da quel costo complessivo. Di certo, da ora c’è uno strumento in meno per portar via il Toro. Ma col Barcellona non finisce qui”.