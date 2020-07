SM – Clausola Lautaro, il Barça si chiama fuori! C’è la novità dall’Inter: “Il Toro non ha…”

Lautaro Martinez, il futuro è sempre più colorato di Inter. L’attaccante argentino resta un grande obiettivo di mercato del Barcellona, ma il club catalano non ha la disponibilità finanziaria per arrivare a pagare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro, che rappresenta la richiesta dei nerazzurri per lasciar partire il giocatore.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, quando alla scadenza della clausola mancano ormai solo due giorni, il Barcellona avrebbe alzato definitivamente bandiera bianca sul pagamento della stessa. Questo non vuol dire che i blaugrana non faranno altri tentativi per acquistare l’ex Racing, ma è altrettanto vero che, dall’8 luglio in poi, trattare direttamente con l’Inter non sarà affatto facile. Dalla Catalogna molti quotidiani continuano a riportare una certa serenità all’interno dell’ambiente barcellonista, anche se sono consapevoli che, senza un’Inter più morbida (che possa accettare, tanto per fare un esempio, un’offerta di circa 70 milioni cash più il cartellino di Junior Firpo), la trattativa difficilmente potrà andare in porto.

Ma, se da Barcellona si mostrano ancora piuttosto sicuri sull’esito della trattativa, da Appiano Gentile filtra uno stato delle cose del tutto diverso. Prima di tutto, riporta Sport Mediaset, da Viale della Liberazione non sono interessati a Firpo (e lo dimostra il fatto che Marotta stia stringendo il cerchio attorno a Emerson Palmieri). Senza contare che, riferisce l’emittente, Lautaro, sostengono dall’Inter, non ha mai fatto pervenire alla società, a differenza di quanto hanno sempre sostenuto in Spagna, una richiesta di cessione, o quantomeno non ha mai manifestato apertamente la voglia di partire. L’Inter considera il giocatore ancora centrale nel suo progetto, e sulla sua professionalità nessuno ad Appiano ha dei dubbi.

(Fonte: sportmediaset.mediaset.it)