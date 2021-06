Barça, budget zero per il mercato. Ma Sport insiste: “Obiettivo Lautaro e l’Inter apre…”

Barça alle prese con una difficile situazione finanziaria, ma il quotidiano parla di obiettivi quasi irraggiungibili come Haaland e Lautaro

I quotidiani catalani tornano alla carica per Lautaro. Questa volta è Sport a parlare del Toro in chiave Barcellona. Come riporta il quotidiano, il club spera di fare cassa vendendo gli esuberi per poi provare a regalare a Koeman un top in attacco. In questo momento sono due gli obiettivi del club blaugrana: Haaland e appunto Lautaro. Ma al momento il budget, senza vendere nessuno, è praticamente zero, ecco perché si lavora alle uscite per avere a disposizione un tesoretto da reinvestire su una punta.