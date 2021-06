Atletico su Lautaro Martinez: le offerte già rifiutate dall’Inter per il Toro

Il club spagnolo fa sul serio: è la prima richiesta del Cholo Simeone. Ma i nerazzurri non hanno intenzione di fare sconti

Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il rinnovo di Diego Simeone con l’Atlético Madrid fino al 2024. Secondo quanto riportato in Spagna da As una delle condizioni che il Cholo ha posto per prolungare il contratto con i campioni di Spagna è l'acquisto di Lautaro Martínez , centravanti dell' Inter ora impegnato con la sua nazionale.

L’allenatore argentino, come sottolineato anche nei giorni scorsi, stravede per il centravanti dell’Inter, ma c'è il problema legato alla cifra. I nerazzurri, sostengono sempre dalla Spagna, hanno già rifiutato offerte da 40/50 milioni per Lautaro Martinez. L’Inter non è intenzionata a fare sconti per l’argentino e continua a chiedere 80/90 milioni per il cartellino del giocatore.