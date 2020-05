Lautaro, Inter chiarissima: 90 mln più contropartita. C’è il nome: e non è né Vidal né Semedo

Una lunga partita a scacchi quella tra Inter e Barcellona, con protagonista Lautaro Martinez. I catalani vogliono ad ogni costo portare il Toro al Camp Nou, ma ad oggi i nerazzurri non ci sentono. L’offerta recapitata in viale della Liberazione è di 80 milioni, ma la risposta del club di Zhang è chiara, secondo La Gazzetta dello Sport: “Suning non vuole lasciare andare «facilmente» il suo gioiello e non fa sconti rispetto alla clausola da 111 milioni. In soldoni: il cash non deve scendere sotto quota 90 milioni, poi si può discutere sui nomi che fanno da contropartita tecnica“.

Ma quale sarebbe il nome giusto? Emerson Royal, terzino brasiliano classe ’99, non sembra convincere l’Inter. Nelson Semedo potrebbe invece interessare, ma la sua elevatissima valutazione di 40-45 milioni di euro porterebbe ad abbassare notevolmente la parte cash dell’affare. Ecco che, spiega la Rosea, potrebbe essere Junior Firpo ad accontentare l’Inter: “Bravo nella spinta ma ancora un po’ leggero in copertura, potrebbe accontentare i desideri nerazzurri. Se Lautaro dirà sì al Barça, l’Inter sa dove puntare”, si legge.