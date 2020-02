Lautaro-Handanovic, l’Inter pensa al rinnovo di contratto: i dettagli. E la clausola del Toro…

Non solo acquisti e cessioni: in casa Inter, è tempo di ragionare sui rinnovi di contratto per cercare di blindare giocatori cardine di Conte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i vari discorsi saranno affrontati a bocce ferme al termine del campionato ma intanto qualcosa si muove già: il contratto di Handanovic sarà prolungato di un anno, con tanto di aumento. “Sarà rifatto, magari alzando la clausola da 111 milioni, quello con Martinez (sempre che il Barcellona non l’abbia pagata prima…), ma occhio pure a quello che può succedere con Esposito, Barella, Bastoni e D’Ambrosio”, chiosa poi il quotidiano romano.