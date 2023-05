“Lautaro non si tocca”. United e Tottenham a Milano, muro Inter: il Toro pilastro del futuro

Lautaro resta all'Inter e non si tocca, per qualsiasi cifra. E' questo il senso della risposta che il club nerazzurro ha fornito a Manchester United e Tottenham

Lautaro resta all'Inter e non si tocca, per qualsiasi cifra. E' questo il senso della risposta che il club nerazzurro ha fornito a Manchester United e Tottenham.

I due club inglesi, dopo Inter-Benfica di Champions League, si sono presentati tramite intermediari a Milano per sondare il terreno per l'attaccante argentino, che però sarà un pilastro della squadra del futuro. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"«No, di Lautaro non vogliamo neppure parlare». Sono state più o meno queste le parole che l’Inter ha usato per alzare il muro sul suo numero 10. Non si tocca, non si vende, su di lui ruoterà la squadra di domani: ecco qui. Non un discorso buttato lì, ma il frutto di un incontro avvenuto nei giorni immediatamente successivi al ritorno dei quarti di Champions con il Benfica. Un intermediario ha infatti fatto arrivare sul tavolo nerazzurro gli interessi concreti di Manchester United e Tottenham sull’argentino. E l’Inter a quel tavolo non si è neppure seduta".