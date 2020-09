MD – Barcellona, Lautaro sostituto ideale di Suarez ma Koeman ha altre idee. “Preferirebbe…”

Lautaro Martinez e il Barcellona è una trattativa che va avanti da mesi anche se le ultime vicende in casa blaugrana hanno congelato l’affare, rinvigorendo la posizione dell’Inter, intenzionata a trattenere il Toro proponendogli anche il rinnovo di contratto a cifre superiori a quelle attuali. Secondo quanto riportato da Francesc Aguilar, prima firma del Mundo Deportivo, Ramos Planes, segretario generale del Barcellona, è fermamente convinto di voler prendere Lautaro come sostituto di Luis Suarez, in procinto di lasciare la Catalogna con la Juve come opzione calda al momento. Aguilar, però, ha aggiunto che l’allenatore del Barça, Ronald Koeman, ha altre idee e preferirebbe Memphis Depay o un altro bomber tenendo in considerazione i consigli di Henrik Larsson, diventato da poco membro dello staff dello stesso Koeman. Due teste, insomma, nel mercato del Barcellona. L’Inter, per ora, resta tranquilla e convinta di tenere Lautaro. E le parole di Ausilio lo confermano.