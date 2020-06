MD – Lautaro parla con Conte: “Barça, tutto bloccato. 111mln? In realtà da Milano chiedono…”

In Spagna sono ora consapevoli che non sarà affatto facile portare via dall’Inter Lautaro Martinez. Il Barcellona continua a premere ma, causa le grandi difficoltà finanziarie del club, non è in grado di soddisfare al momento la richiesta economica dei nerazzurri, che chiedono l’intero ammontare della clausola rescissoria (111 milioni di euro) o almeno 90 milioni cash.

In Catalogna, comunque, fanno leva sulla volontà del giocatore, che avrebbe già comunicato all’Inter e ad Antonio Conte la sua voglia di vestire la maglia blaugrana. E’ quanto riporta anche Francesc Aguilar, noto giornalista di Mundo Deportivo, che su Twitter ha scritto:

“La situazione non è cambiata. Il Barça è d’accordo con Lautaro e l’Inter continua a chiedere la clausola di 111 milioni (il che significa che in realtà vuole 90 “contanti”). I negoziati sono bloccati, e non saranno facili. Il fatto che Lautaro Martínez dica ad Antonio Conte, il suo allenatore, che vuole firmare per il Barça e giocare con Messi è molto positivo. Non era necessario perché l’Inter sa già che è d’accordo con i catalani. La cosa più necessaria è che il Barça migliori la sua offerta finanziaria all’Inter“.