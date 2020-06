Inter, colloquio Lautaro-Conte: la promessa dell’argentino è una garanzia per il presente

Lautaro Martinez è chiamato a vivere un finale di stagione da protagonista, prima di capire se ci sarà spazio per il Barcellona nel suo futuro. La Gazzetta dello Sport di oggi approfondisce il tema legato all’argentino: “La promessa fatta al Barcellona cambierà il suo futuro. La promessa fatta all’inter è una garanzia per il presente. Lautaro Martinez, attore protagonista della telenovela di mercato dell’anno, sa bene che per lo sbarco nella galassia dell’amico Messi servirà ancora tempo. Ecco perché pur avendo detto sì al contratto milionario del Barça adesso è pronto all’ultima missione con la maglia nerazzurra numero 10. Giocare a tutta la volatona di fine stagione, tenere lontane le distrazioni in salsa catalana, provare a guidare l’inter in un difficile assalto alla triplice corona in Coppa Italia, Serie A ed Europa League. Con Conte in queste settimane di allenamenti ad Appiano Gentile c’è stato il tempo di parlarsi a quattr’occhi, di confrontarsi su questo insolito calcio d’estate. Meglio essere chiari e remare da subito nella stessa direzione, perché quel «chiacchiericcio» di cui Antonio parlava prima della sfida con la Lazio, a metà febbraio, a proposito delle voci di mercato, è diventato un rumore quasi assordante”.