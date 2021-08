Lautaro-Tottenham? CorSera: “Arriva la rassicurazione di Zhang a Marotta e Ausilio”

Il Tottenham fa sul serio per Lautaro Martinez ma l'Inter e Zhang hanno detto no ad un'offerta da 80 mln più 10 di bonus

Il Tottenham fa sul serio per Lautaro Martinez ma l'Inter e Zhang hanno detto no ad un'offerta da 80 mln più 10 di bonus. "Zhang ha rassicurato i dirigenti che stanno gestendo questo delicatissimo momento, Marotta e Ausilio: basta cessioni, non si muove più nessuno", spiega il CorSera che conferma un incontro per domani per discutere del rinnovo di contratto del Toro.