Futuro Lautaro, occhio alle reazioni di Zhang e al Tottenham: la situazione

Calciomercato.com torna sul futuro del Toro: l'agente è atteso a Milano nei prossimi giorni per discutere del rinnovo

L'agente di Lautaro Martinez è atteso nei prossimi giorni a Milanoper incontrare la dirigenza dell'Inter. Come anticipato da FCInter1908, si parlerà del rinnovo di contratto del Toro, desideroso di prolungare e adeguare il proprio accordo coi nerazzurri. L'Inter non ha alcuna intenzione di cedere anche lui in questa finestra di mercato e anzi, vuole blindarlo. Ma occhio alle possibili offerte, come riporta Calciomercato.com: "Dopo Lukaku, l'Inter non vorrebbe cederlo. Attenzione però alle reazioni di Zhang e del giocatore di fronte a un'eventuale offerta principesca del Tottenham", si legge.