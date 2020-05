Lautaro-Vidal, Barça ‘provoca’? Risposta di ferro di Marotta e Zhang: “Ora l’Inter pretende…”

Su Lautaro Martinez è muro Inter. Sia perché i nerazzurri non hanno alcuna intenzione, a meno di proposte indecenti e a meno di una posizione chiara dell’attaccante, di privarsi dell’argentino, sia perché il Barcellona in questi giorni sembra voler tirare un po’ troppo la corda. Come vi abbiamo riportato, dai blaugrana è arrivata una sorta di provocazione, soprattutto in relazione all’interesse interista nei confronti di Arturo Vidal. Ma la posizione dell’Inter è altrettanto chiara e forte.

Eh sì, perché come riportato da Sport Mediaset, l’Inter continua a non smuoversi dalla pretesa dei 90 milioni cash più contropartite tecniche per lasciare partire il Toro. Altrimenti, c’è una clausola da 111 milioni di euro a dettare legge, anche se al momento sembra fuori portata per le casse catalane. Insomma, una risposta di ferro, che testimonia ancora una volta la forza della società nerazzurra, e che aggiunge un nuovo capitolo alla saga. La partenza di Lautaro Martinez dall’Inter non è affatto scontata.

(Fonte: Sport Mediaset)