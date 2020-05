In Spagna – Il Barcellona sfida l’Inter: “Se Lautaro costa 111 mln, allora Vidal…”

Antonio Conte, non è una novità, lo ha messo in cima alla lista. Arturo Vidal è il pallino del tecnico nerazzurro, che lo vuole con sé per la prossima stagione. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano “Sport”, l’Inter ha acconsentito ad inserire il cartellino del cileno all’interno dell’affare Lautaro Martinez ma è scontro con il Barcellona sulle valutazioni dei giocatori.

“Se Lautaro Martinez vale 111 milioni di euro, allora il cartellino di Vidal partirà da una valutazione di 20 milioni”, sarebbe la posizione del Barcellona. L’Inter, alla luce anche dell’ultimo anno di contratto di Vidal con i blaugrana, non vuole superare i 15. Ma, spiega Sport, “la trattativa ha comunque ottime possibilità di andare in porto”.