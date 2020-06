Lautaro, il Barça prova a ‘tirare’? Strategia sbagliata: “Dopo il 7 luglio l’Inter chiederà…”

I tempi della trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez si sono dilatati, soprattutto per l’attuale mancanza di liquidità del club blaugrana. I nerazzurri, che hanno appena messo a segno il colpo Hakimi, continuano a chiedere l’intero ammontare della clausola rescissoria (111 milioni di euro), oppure 90 milioni più una contropartita gradita. Dunque, una situazione di stand-by. E chi pensa che lo scenario possa cambiare in favore dei blaugrana dopo il 7 luglio, giorno della scadenza della clausola presente nel contratto dell’argentino, si sbaglia. L’Inter, infatti, non ha alcuna intenzione di scendere dalle sue richieste nemmeno dopo il giorno fatidico, anzi. Scrive Biasin per TMW:

“Lautaro: il ragazzo anche l’altro giorno ha giocato così-così. ‘Pensa al Barcellona!’, dicono i più. Sarà, ma il Barcellona il grano mica ce l’ha. Altri dicono: ‘In Spagna vogliono far scadere la clausola da 111 milioni per tirare il prezzo’. Ribadiamo: la clausola è un’opportunità per chi compra, dall’8 di luglio l’Inter non chiederà un milione in meno, semmai un milione in più“.

(Fonte: TMW)