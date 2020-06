LIVE FCIN1908 – Hakimi, iniziate le visite mediche: accoglienza speciale al Coni

Ore 11:35 – Lo scatto di una esultanza e un lungo post. Così Achraf Hakimi ha voluto dare il suo addio al Borussia Dortmund. “È giunto il momento di chiudere una bellissima tappa della mia vita. Dopo due anni meravigliosi, sono pronto a lasciare questo club che mi ha portato tanta gioia. Fin dal primo momento, la cura e l’attenzione del club e della città è stato fantastico. Adesso so che ho avuto ragione a scegliere il Dortmund come la mia casa per due anni. Voglio ringraziare tutti i miei compagni, allenatore, staff e club per l’amore che mi hanno mostrato per tutto il tempo. Voglio anche ringraziare gli splendidi tifosi che ci hanno supportato incondizionatamente in ogni partita. Non dimenticherò mai il “muro giallo” che è fantastico. Infine vorrei ringraziare la mia famiglia e i miei amici per avermi supportato sempre. Spero che un giorno le nostre strade si incroceranno. Ci vediamo presto Borussia Dortmund“.

Ore 11:33 – Prosegue la giornata nerazzurra di Hakimi. Atterrato a Linate l’ex Real Madrid si è recato a Rozzano per le consuete visite mediche salvo poi dirigersi al Coni dove completerà le procedure relative al suo trasferimento. Ad accoglierlo anche due connazionali che mostrano con orgoglio la bandiera del Marocco.

Ore 10:59 – Achraf Hakimi è atterrato a Milano. L’esterno, ormai ex del Borussia Dortmund, è arrivato a Linate, dove ad accoglierlo c’erano ovviamente gli inviati di Fcinter1908. Per Hakimi, ora, visite mediche all’Humanitas e al Coni, prima del salto in sede per la firma del contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi cinque anni.