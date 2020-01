ESCLUSIVA FCIN1908 – Inter, ag. Lazaro: “Newcastle? Manca accordo. Ci sono altri club”

Inter sempre molto attiva in questa fase di mercato. La dirigenza nerazzurra Iole rinforzare la rosa a disposizione di Conte, ma i movimenti in entrata passano anche da alcune operazioni in uscita. Tra i giocatori che potrebbero lasciare Milano in questa finestra c’è anche Valentino Lazaro, arrivato in estate dall’Hertha Berlino e in trattativa col Newcastle.

Fcinter1908.it ha contattato l’agente del giocatore che ha confermato la pista inglese, ma non ha escluso possibili altre mete: “Ieri ero a Newcastle, abbiamo parlato, ma ancora non abbiamo raggiunto un accordo. Futuro di Lazaro? Vedremo cosa succede in questi giorni. Non c’è solo il club inglese, ci sono anche altre opzioni”.

(Fonte: FCINTER1908.IT)