BILD – Lazaro, non c’è solo il Newcastle. Anche il Lipsia ha sondato l’Inter per l’austriaco

Il futuro di Lazaro potrebbe essere lontano dall’Inter già in questo mercato di gennaio. L’esterno austriaco ha trovato poco spazio con Conte e ora sta cercando una nuova sistemazione. Sulle sue tracce c’è il Newcastle che ha parlato già con l’agente di Lazaro, ieri in Inghilterra al St James’ Park.

Ma i Magpies non sarebbero gli unici interessati al nerazzurro. Secondo quanto riportato dalla Bild, anche il Lipsia avrebbe sondato l’Inter per avere il giocatore che già aveva cercato anche in estate.