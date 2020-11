GdS – Lazio, lite Peruzzi-Lotito su Luis Alberto. “Inter, Everton e Juve già pronte”

Acque agitate, in casa Lazio, intorno a Luis Alberto. Dopo lo sfogo social dei giorni scorsi, in cui lo spagnolo accusava la società d’aver comprato un aereo ma di non pagare gli stipendi dei giocatori, ci sarebbe stata una lite tra il dt biancoceleste, Angelo Peruzzi e Tare e Lotito, ds e presidente della società.

In seguito al confronto, Peruzzi, che si era adoperato in difesa del calciatore, avrebbe lasciato Formello, mettendo a rischio il suo rapporto con il club. Riguardo a Luis Alberto, poi sceso in campo a Crotone addirittura con la fascia da capitano al braccio, la Lazio starebbe pensando a questo punto di cederlo. E, fra le squadre interessate, ci sarebbe anche l’Inter:

“Chiaro che cederlo rappresenterebbe una sconfitta per il club dal punto di vista sia tecnico che probabilmente economico. Intanto Juve, Inter ed Everton stanno alla finestra, pronte a presentarsi da Lotito con una congrua offerta. Ma, si sa, quando chi compra sa che il venditore è costretto a cedere, il prezzo inevitabilmente cala…“, si legge su Gazzetta.it.

