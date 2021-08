Sky – Lukaku, fiducia Chelsea: 120 mln con contropartita. Ma non Alonso

Romelu Lukaku è ormai deciso ad andare al Chelsea per iniziare una nuova avventura. A questo punto, però, manca ancora l'accordo tra club

Il club nerazzurro, infatti, si attende un rilancio da Londra per dare il via libera alla cessione del calciatore. Domani, secondo quanto riporta Sky Sport, ci saranno nuovi contatti tra le parti per provare a raggiungere un'intesa e assecondare la volontà di Lukaku. Anche perché la società di Abramovich, anche stimolata dalla possibilità di battere il record di spesa del Manchester City per Grealish, sarebbe già pronta ad aumentare l'offerta all'Inter, portandola a 115-120 milioni di euro tra soldi e contropartita tecnica. Una contropartita che, a questo punto, potrebbe non essere Marcos Alonso, dato che i nerazzurri non vogliono accollarsi i costi dell''operazione.