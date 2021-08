Lukaku ha chiesto la cessione? Pistocchi: “A me risulta una diversa verità”

La notizia del possibile addio di Romelu Lukaku, sempre più diretto verso il Chelsea, ha avuto lo stesso effetto di un terremoto in casa Inter

La notizia del possibile addio di Romelu Lukaku , sempre più diretto verso il Chelsea, ha avuto lo stesso effetto di un terremoto in casa Inter. In attesa di avere aggiornamenti sul fronte della trattativa, emergono anche dei dettagli specifici per definire lo scenario.

Maurizio Pistocchi, sul proprio profilo Twitter, ha risposto così alla domanda di un tifoso che gli chiedeva il motivo per il quale Marotta o Ausilio debbano dimettersi visto che è Lukaku a chiedere la cessione. "Perché a me risulta una diversa verità : era Lukaku che NON voleva andare, mentre la società spingeva per cederlo", la risposta di Pistocchi.