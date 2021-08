La Gazzetta su Lukaku: “L’Inter giura di non voler vendere il giocatore ma…”

La trattativa tra l'Inter e il Chelsea per Romelu Lukaku sta entrando in una fase decisiva: gli aggiornamenti

La trattativa tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku sta entrando in una fase decisiva e, in caso di rilancio dei Blues, l'affare potrebbe anche chiudersi in tempi brevi. La Gazzetta dello Sport rimarca la posizione dell'Inter, che avrebbe preferito cedere Lautaro:

"L’Inter giura di non voler vendere il giocatore, di non aver mai avuto questa intenzione. Il club di Zhang avrebbe fatto a meno più volentieri di Lautaro, ma sull’argentino offerte concrete (a parte lo scambio proposto dall’Arsenal con Lacazette) non sono arrivate e non arriveranno, almeno non quelle vicine agli 80-90 che vorrebbero Marotta e Ausilio. Non si sono poi sbloccate le situazioni legate a Sanchez, Vidal e Perisic, ingaggi pesanti di cui l’Inter difficilmente riuscirà e liberarsi da qui a fine mercato. E in più ora è “capitato” il Chelsea, pronto a svenarsi viste le difficoltà legate ad Haaland"