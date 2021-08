Si cede Lukaku? Biasin perplesso sul sostituto: “Quando l’Inter chiamerà…”

Tempi stretti e perplessità: il possibile addio di Lukaku apre a diverse difficoltà da tenere nel giiusto conto

Non ci sono solo le voci sul possibile addio di Lukaku ma tutte le ipotesi che ne conseguono anche rispetto ai possibili sostituti. A due settimane dalla fine del mercato, se anche arrivasse una mega offerta per l'attaccante, l'Inter dovrebbe trovare chi possa segnare tanti gol quanti i suoi al posto suo. E considerato che il belga non è proprio solo un goleador ma anche un leader nello spogliatoio, bisognerà anche trovare un calciatore di personalità.

“Pronto! Ciao, ci hanno portato via il nostro attaccante fortissimo ma ora siamo pieni di grano, non è che ci date Zapata così mettiamo una pezza?”. “Certo, siamo qui apposta, dovremo trovare un sostituto in 2 settimane ma ci mancherebbe. Facciamo, boh, 60 milioni?”. Bah", ha scritto in un tweet sottolineando così che a pochi giorni dalla fine del mercato anche una grossa cifra per una cessione così importante non garantirebbe un affare altrettanto conveniente in entrata.