Serginho: “Titolo al Milan a sorpresa. Lukaku all’Inter? Non sembra positivo, ma…”

Il calciatore ex Milan ha parlato dell'attaccante belga che avrebbe espresso il desiderio di lasciare il Chelsea e tornare a Milano

A margine di un torneo di Padel dove ha giocato in coppa con Dida, Serginho, ex giocatore del Milan ha parlato del mercato rossonero ma si è soffermato anche su Lukakue il suo possibile ritorno all'Inter. «Lo scudetto alla squadra di Pioli è stata una grande sorpresa. Con la squadra che aveva poche persone credevano che avrebbe potuto vincere il titolo. Si vedeva che era in crescita, ma se guardiamo l'Inter o anche la Juve, se guardiamo ai giocatori, erano più preparati e di più esperienza. Ha dimostrato di essere una squadra ferrea. Sono riusciti a trovare il meglio dai singoli nel momento in cui serviva», ha detto.