Lukaku, l’Inter va oltre il Decreto Crescita: “Non è più un problema, ecco perché”

Romelu Lukaku vuole l'Inter fortemente. Ma anche l'Inter rivuole Lukaku fortemente, pronta ad andare oltre il Decreto Crescita

Romelu Lukaku vuole l'Inter fortemente. Ma anche l'Inter rivuole Lukaku fortemente. Tra i due promessi sposi, di mezzo però c'è il Chelsea che ha speso 115 milioni di euro meno di un anno fa e dovrebbe accettare di mandare il giocatore a Milano in prestito. Entro il 30 giugno? Non per forza.

"Se ciò accadesse, Romelu potrebbe usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita e ci sarebbero sgravi fiscali importanti per l'Inter. Se però l'ex numero 9 ottenesse il prestito gratuito a luglio o ad agosto, in viale della Liberazione lo accoglierebbero comunque a braccia aperte. Il suo ingaggio lordo risulterebbe maggiore di 3-4 milioni, ma l'ostacolo non sarebbe insormontabile. Almeno paragonato al salto di qualità che la squadra sarebbe con un centravanti capace in due stagioni a Milano di firmare 64 reti".