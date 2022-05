Lukaku deciso: no a tutti, vuole l’Inter. “E ha pure fatto sapere ai vecchi compagni che…”

Una pista ai limiti del possibile, ma che resta aperta. Romelu Lukaku non ha alcuna intenzione di mollare e farà di tutto per tornare all'Inter

Una pista ai limiti del possibile, ma che resta aperta. Romelu Lukaku non ha alcuna intenzione di mollare e farà di tutto per provare a tornare all'Inter . Sinceramente pentito dell'addio della scorsa estate e reduce da una stagione tutt'altro che esaltante al Chelsea, l'attaccante belga sta fortemente premendo per vestire nuovamente la maglia nerazzurra. Tanto che, secondo quanto riporta Sport Mediaset, avrebbe mandato alcuni messaggi ai suoi ex compagni di squadra:

"Le due cose sono tra loro legate perché se Big Rom pare disposto a tutto pur di tornare, persino dimezzarsi lo stipendio per portarlo ai 7 mln di euro che rappresentano il tetto salariale del club nerazzurro, toccherà poi a lui esporre alla nuova dirigenza dei Blues le ragioni del suo addio e trovare il modo per renderlo possibile. L'Inter in questo momento è spettatrice. Lukaku, che ha escluso dal proprio orizzonte qualsiasi altra soluzione o destinazione, ha fatto sapere ai vecchi compagni di squadra che intende riportare lo scudetto sulle maglie nerazzurre: per farlo dovrà però convincere il Chelsea - quasi una mission impossibile - a lasciarlo partire in prestito".