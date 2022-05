Lukaku disposto a tutto pur di tornare all’Inter. “Due ostacoli ma Romelu ci prova”

Il tentativo c'è ed è concreto. Romelu Lukaku sta provando a tornare all'Inter: a riportarlo è Tuttosport

Matteo Pifferi

Il tentativo c'è ed è concreto. Romelu Lukaku sta provando a tornare all'Inter. Arrivano conferme sulla volontà dell'attaccante belga di fare ritorno in nerazzurro, dopo una stagione complicata al Chelsea. "Lui ci sta provando. Romelu Lukaku, non è un mistero, si è pentito amaramente di aver bussato alla porta dell’ufficio di Simone Inzaghi all’inizio del mese di agosto 2021 per comunicargli la decisione di andare al Chelsea. Pochi giorni dopo, è storia, l’Inter e i Blues definirono la cessione di “Big Rom”, scappato - letteralmente - a Londra per 113 milioni. L’idillio con il suo primo amore, però, è durato poco", spiega Tuttosport che conferma come Lukaku abbia provato a forzare la mano anche a gennaio.

Condizioni obbligatorie

"Da ormai diversi mesi non passa giorno che non arrivi un messaggio di Lukaku a qualche dirigente in Viale della Liberazione o a un ex compagno: torno e ci riprendiamo lo scudetto. Una vera operazione di... stalking quella di Lukaku che ha portato, pare, a un incontro nella sede dell’Inter la prossima settimana. Non parteciperà il suo agente Federico Pastorello , ma un suo rappresentante personale", conferma il quotidiano. Lukaku guadagna 15 mln, bonus compresi, al Chelsea ma è disposto a dimezzarsi l'ingaggio, arrivando ad una cifra non distante dai 7,5 percepiti durante la sua avventura all'Inter. "Ma gli ostacoli in questa eventuale trattativa sono due, perché oltre all'ingaggio c'è ovviamente la formula del trasferimento con l'Inter aperta solo a un prestito. Dunque ci sarebbe un Chelsea da convincere e perché mai i Blues, che hanno da poco cambiato proprietà, dovrebbero "regalare" Lukaku al club che solo dodici mesi fa ha beneficiato economicamente della sua partenza?", conferma Tuttosport.

La formula

C'è poi da trovare una formula che, eventualmente, possa far trovare la quadra. "Magari anche biennale con diritto di riscatto intorno ai 50 milioni, ovvero il valore che avrebbe Lukaku a bilancio per il Chelsea il 30 giugno 2024 (quando il belga avrà 31 anni)? Chissà, il mercato ha mille vie. L'Inter comunque è alla finestra, in questo momento è impegnata in altre trattative. Ma se Lukaku riuscisse nella magia, difficilmente a Milano si tirerebbero indietro...", chiosa Tuttosport.