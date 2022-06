Sky – Lukaku, sbarco in casa Inter mercoledì. Ad Appiano dal primo giorno di ritiro

Il belga si prepara a sbarcare per la seconda volta a Milano dopo aver convinto il Chelsea a lasciarlo partire in prestito (oneroso)

Lukaku è pronto a tornare a Milano. Mercoledì sbarcherà per visite mediche e firme sul contratto. C'è necessità di chiudere l'operazione entro il 30 giugno per la questione del Decreto Crescita. Il giocatore poi sarà in ritiro con Inzaghi e i suoi compagni già a partire dal 6 luglio, dal primo giorno di lavoro alla Pinetina, hanno spiegato a Skysport.