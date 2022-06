Sky – Inter, mercato in entrata già avanti. Poi ci sarà tempo per Dybala. Con Skriniar…

Il club nerazzurro ha portato avanti diverse trattative per completare la rosa di Inzaghi prima possibile. Poi ci sarà tempo per l'argentino

L'Inter ha già lavorato tanto, in queste settimane, sul mercato in entrata. Chiuse le questioni Onana e Mkhitaryan, e l'operazione clamorosa che riporterà a Milano Lukaku, il club nerazzurro ha lavorato per portare alla Pinetina sia Bellanova che Asllani e completare quindi le corsie esterne e il centrocampo, con il giocatore albanese che arriva al club nerazzurro per fare da vice a Brozovic.