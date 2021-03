Il Barcellona fa sul serio e vuole Lukaku. Dall’Inter arrivata la risposta più netta

Non è certo una novità che Romelu Lukaku sia nel mirino di grandi club europei. Manchester City e Barcellona pensano a lui da tempo

Non è certo una novità che Romelu Lukaku sia nel mirino di grandi club europei. Manchester City e Barcellona pensano a lui da tempo, pronti a investire grosse cifre. D'altronde, i numeri parlano chiaro: 34 gol nelle ultime 29 partite con la maglia del Belgio, 19 gol in 26 gare di campionato con la maglia dell'Inter. Difficile che numeri come questi passino inosservati. Il Barcellona, in particolare, vorrebbe provarci sul serio. Dal club nerazzurro, però, la risposta è stata piuttosto netta: Lukaku non si muove. Scrive calciomercato.com: