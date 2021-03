MD – Il Barça cambia obiettivo in casa Inter. Lautaro? Koeman vira su Lukaku

Il club blaugrana che l'estate scorsa aveva inseguito Lautaro ora potrebbe puntare l'attaccante belga in forza all'Inter di Conte

Conte ha voluto fortemente Romelu Lukaku all'Inter e la sua fiducia è stata ampiamente ripagata dai gol e dalle prestazione de belga. L'ex United è diventato un pilastro della formazione nerazzurra, un giocatore a cui il tecnico non riesce mai a rinunciare. 42 gol in 62 presenze con l'Inter, ma soprattutto la sensazione di poter essere sempre decisivo. Ieri Lukaku è andato in gol anche con il Belgio . Ora l'Inter dovrà, però, guardarsi da eventuali corteggiatori.

Nel prossimo mercato qualche top club potrebbe tentare l'assalto a Lukaku. Uno di questi potrebbe essere il Barcellona; Koeman vuole un attaccante per la squadra blaugrana e ne ha messi due nel mirino: il giovane fenomeno del Dortmund Haaland e Romelu Lukaku dell'Inter. Secondo il Mundo Deportivo proprio la pista che porta al belga in forza ai nerazzurri sarebbe quella maggiormente percorribile. Non più Lautaro, inseguito a lungo nella scorsa estate, ma ora sarebbe Lukaku il grande obiettivo per il reparto offensivo.