Lukaku day, ecco cosa fa sapere informalmente l’Inter. Skriniar e Dumfries? Via uno solo

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, oggi potrebbe essere una giornata decisiva per Lukaku. "Informalmente l'Inter ha fatto sapere di spingersi fino a 7 mln per il prestito, il Chelsea, sempre informalmente, avrebbe fatto sapere di poter scendere da 20 a 15", spiega Sport Mediaset. Si continuerà a trattare e oggi potrebbe anche trovarsi l'accordo definitivo ad una cifra più vicina ai 10 mln di euro.

Sempre il tg sportivo riporta aggiornamenti su Skriniar: il PSG ha offerto 50 mln di euro più un giocatore ma l'Inter chiede non meno di 70 mln di cash per fare una grande plusvalenza. Il Chelsea segue Dumfries ma - secondo Sport Mediaset - quello che trapela è che Dumfries potrebbe lasciare l'Inter a giugno 2023 qualora dovesse partire Skriniar. L'idea dell'Inter, infatti, è di cedere solamente uno tra Skriniar e Dumfries in questa finestra di mercato.