CorSport – Inter, Lukaku non vale meno di 130mln: “Chelsea e City ci pensano ancora”

Dopo Achraf Hakimi, l'Inter potrebbe privarsi di un altro big. Secondo il Corriere dello Sport, da tenere d'occhio è la situazione di Lukaku

"Occhio piuttosto a De Vrij, a Skriniar e a Lukaku, che per l’Inter è incedibile, ma che rimane nel mirino del Chelsea e in seconda battuta del City (su Kane). Big Rom per ora non è tentato dai Blues e Marotta non intende privarsene. Viste le cifre che circolano per altri affari (Sancho e Varane), per l’Inter vale più di 120-130 milioni"