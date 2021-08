Lunedì incontro Inter-Cagliari per sbloccare Nandez. E c’è una novità su Bellerin

Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è una distanza di appena due milioni di euro tra l'offerta dell'Inter e la richiesta del Cagliari per Nandez

" Nandez è lì, a un paio di milioni di distanza e a un faccia a faccia, in agenda domani, che potrebbe finalmente sbloccare la situazione tra Inter e Cagliari". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'intesa ormai vicina tra Inter e Cagliari per l'approdo del jolly uruguayano a Milano. Oltre a ciò, però, si segnala un'apertura dell'Arsenal per Bellerin, altro obiettivo di mercato dei nerazzurri.

"È il frutto del lavoro ai fianchi dell’agente dello spagnolo nei confronti del club inglese. Bellerin, che da tempo ha un accordo con i nerazzurri, adesso può partire in prestito con diritto di riscatto. L’entità del prestito non è ancora stata definita, l’Inter non è scesa in profondità nei discorsi. Anche perché in prima fila ora c’è Nandez, senza dubbio", spiega poi la Rosea. L'ok dell'Arsenal, però, aiuta l'Inter a sedersi al tavolo col Cagliari per Nandez con maggiore tranquillità, anche se la distanza con i sardi è di appena 2 mln, tra i 5 chiesti dai rossoblù e i 3 offerti dai nerazzurri. Il vero sogno di Inzaghi e dei dirigenti è Dumfries ma, ad oggi, è una pista impraticabile, in quanto il PSV vuole cederlo a titolo definitivo.