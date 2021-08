Sostituto Lukaku, Pedullà: “Il preferito è Zapata: ecco perché. La verità su Vlahovic”

In attesa di capire come si evolverà la trattativa con il Chelsea per Lukaku, l'Inter si cautela per non farsi trovare impreparata

Matteo Pifferi

In attesa di capire come si evolverà la trattativa con il Chelsea per Lukaku, l'Inter si cautela per non farsi trovare impreparata. Secondo Alfredo Pedullà, il preferito è "Duvan Zapata, per potenza e caratteristiche il più vicino a Romelu. E’ un pezzo da 90 dell’Atalanta ma non incedibile se arrivasse un’offerta importante". Piace molto anche Dusan Vlahovic ma per la Fiorentina è incedibile, a tal punto che i viola starebbero pensando al rinnovo (offerti 3 mln a stagione) con tanto di clausola rescissoria da 70-80 mln.