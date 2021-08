Repubblica – Lukaku-Chelsea affare dell’estate? In molti convinti che…

Il quotidiano aggiorna sulla trattativa in corso sull'asse Milano-Londra per Big Rom, sogno di mercato del Chelsea

Ansia in casa Inter per il possibile addio di Romelu Lukaku. Sia Simone Inzaghi che i tifosi nerazzurri temono di perdere Big Rom, come riportato dall’edizione online di Repubblica: “A meno di un mese dalla fine del mercato la telenovela Lukaku-Chelsea rischia di diventare l'affare dell'estate. E molti sono convinti che si farà”, si legge. Seguiranno aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Chelsea per Lukaku, sono ore caldissime per il futuro del belga.