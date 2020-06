Lautaro, Marotta chiaro: ma l’sms è anche per un altro big. Via dall’Inter? Non se ne parla

Nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha espresso un concetto molto chiaro: i nerazzurri non venderanno i suoi migliori talenti, a meno di offerte clamorose e irrinunciabili. Il messaggio è arrivato forte e chiaro al Barcellona, pretendente numero uno per Lautaro Martinez. Ma non solo. Perché l’ad nerazzurro ha voluto rimarcare l’incedibilità di altri pezzi pregiati della rosa dell’Inter. Come per esempio Milan Skriniar.

Da tempo, infatti, si parla dell’interesse delle grandi squadre nei confronti del difensore slovacco. Dal Barça, appunto, al Real Madrid, dal Manchester City allo United. Davanti alla porta dell’Inter c’è la fila per l’ex Sampdoria. Ma non per questo da Viale della Liberazione hanno preso in considerazione l’idea di lasciar partire il giocatore. Anzi.

Con la titolarità di Bastoni a sinistra, Skriniar è stato spostato da Antonio Conte sul centrodestra della difesa a tre dell’Inter. Una mossa che ha dato nuova linfa alla stagione dello slovacco, che sull’altro versante aveva accusato qualche difficoltà di adattamento. E non è un caso che l’Inter stia seguendo uno come Kumbulla, capace di giocare su entrambi i lati. Detto questo, Skriniar resta incedibile. A meno di 70 milioni, un’offerta che potrebbe iniziare a far vacillare la società, secondo calciomercato.com:

“I rumors da Inghilterra e Spagna non spaventano l’Inter, che continua a progettare un progetto con Skriniar al suo centro“, conclude il portale.

